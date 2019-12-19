Свыше 45 тыс. россиян остались без света из-за непогоды

Более 45 тыс. жителей Новгородской, Псковской, Ленинградской и Тверской областей остались без электричества из-за сильного порывистого ветра. Об этом 19 декабря сообщается на сайте Минэнерго России.

Массовые нарушения электроснабжения в указанных регионах зафиксировали в ночь на 19 декабря. В ведомстве отметили, что в Псковской области без света остались 6,2 тыс. человек, в Новгородской — порядка 8,4 тыс. человек, Ленобласти — около 13,9 тыс. человек, Тверской — 17,1 тыс. человек, сообщает телеканал «360». В Минэнерго РФ отметили, что скорость ветра в пострадавших регионах достигала 28 м/с.

Для устранения проблем в каждой области работают около 100 или более бригад и несколько сотен единиц специальной техники, отмечает RT.

Как отмечает Минэнерго со ссылкой на Гидрометцентр, усиление ветра до 20–25 м/с ожидается в Ярославской, Ивановской, Костромской и Московской областях. В центральных и южных районах Карелии ожидается сильное налипание мокрого снега, там ввели режим повышенной готовности.