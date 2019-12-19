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Соглашение о минимальной зарплате подписали в Томской области

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В Томской области определен минимальный размер оплаты труда на 2020 год. Соответствующее соглашение подписали губернатор Сергей Жвачкин, глава областной федерации профсоюзов Петр Брекотнин и представители крупнейших отраслей региона.

Сумма МРОТа будет варьироваться в зависимости от района проживания. В Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Томском, Первомайском и Шегарском районе минимальная зарплата составит 15,7 тыс. рублей. В Северске МРОТ установят на уровне 18,2 тыс. рублей. Самый высокий уровень МРОТа будет в Стрежевом и Александровском районе — 26,7 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Томск».

Соглашение начнет действовать с 1 января 2020 года. В 2019 году МРОТ в Томской области составляет от 14,5 до 24,5 тыс. рублей.

Минимальная зарплата обязательна как в бюджетной сфере, так и в коммерческих организациях. Повышение доходов затронет около 22,3 тыс. работников социальной сферы. На эти цели в бюджете заложено 677 млн рублей.

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