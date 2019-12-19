Путин назвал важнейшим вопросом для РФ развитие цифровых технологий

Россияне могут увидеть в обыденной жизни достижения России в области цифровых технологий. Об этом заявил 19 декабря президент России Владимир Путин.

По его словам, в России развита математическая школа, а искусственный интеллект (ИИ) основан именно на математике. «Современное понятие об искусственном интеллекте развивается, у него есть несколько определений и самое высшее — думающий интеллект», — сказал российский лидер. Как уточнил Путин, где-то Россия уже продвинулась вперед, где-то что-то сделано в недостаточном объеме.

Без развития ИИ будущее страны просто невозможно, отметил президент. «Эти технологии — важнейший вопрос нашего развития и нацбезопасности и выживания российского государства», — сказал Путин.

В начале декабря российский автомобильный завод «КамАЗ» начал тестировать беспилотный грузовик «Одиссей», который будет перевозить комплектующие для собираемых машин. В ноябре сообщалось, что российские ученые разработали сервис помощи водителям: при фиксации проблем со здоровьем система, установленная в салоне машины, вызовет помощь или даже заглушит и припаркует ее.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствовали 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. За более чем четыре часа Путину было задано более 70 вопросов.