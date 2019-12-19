Прямой эфир

Путин назвал важнейшим вопросом для РФ развитие цифровых технологий

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне могут увидеть в обыденной жизни достижения России в области цифровых технологий. Об этом заявил 19 декабря президент России Владимир Путин.

«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах»
Главные цитаты Владимира Путина с большой пресс-конференции

По его словам, в России развита математическая школа, а искусственный интеллект (ИИ) основан именно на математике. «Современное понятие об искусственном интеллекте развивается, у него есть несколько определений и самое высшее — думающий интеллект», — сказал российский лидер. Как уточнил Путин, где-то Россия уже продвинулась вперед, где-то что-то сделано в недостаточном объеме.

Без развития ИИ будущее страны просто невозможно, отметил президент. «Эти технологии — важнейший вопрос нашего развития и нацбезопасности и выживания российского государства», — сказал Путин.

В начале декабря российский автомобильный завод «КамАЗ» начал тестировать беспилотный грузовик «Одиссей», который будет перевозить комплектующие для собираемых машин. В ноябре сообщалось, что российские ученые разработали сервис помощи водителям: при фиксации проблем со здоровьем система, установленная в салоне машины, вызовет помощь или даже заглушит и припаркует ее.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствовали 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. За более чем четыре часа Путину было задано более 70 вопросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России запустили самый мощный суперкомпьютер «Кристофари»
Спецпредставитель Путина назвал недоступные искусственному интеллекту профессии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019