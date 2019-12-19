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Федор Емельяненко станет донором костного мозга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федор Емельяненко и другие российские бойцы смешанных единоборств станут донорами костного мозга ради помощи людям с раком крови. Об этом 19 декабря сообщает портал News.ru.

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Спортсмены сдадут биоматериал уже в начале следующей недели, после чего их включат в регистр доноров костного мозга Русфонда. Костный мозг отвечает за обновление крови в организме, поэтому необходим пациентам с таким диагнозом, уточняет телеканал «360». С 2013 года Русфонд работает над регистром доноров костного мозга в РФ. В организации попросили Федора Емельяненко стать донором.

Как сообщает «Москва 24», помимо Емельяненко, к акции присоединятся Кирилл Сидельников, Валентин Молдавский, Виктор Немков, Анатолий Токов, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов. Отмечается, что шанс найти человека с подходящим генотипом составляет лишь один к 10 тыс., однако с каждым разом доноров становится всё больше. Каждый год трансплантация костного мозга требуется более 4 тыс. взрослых россиян. Кроме того, в ней нуждаются порядка тысячи детей.

В конце октября глава «Русфонда» Лев Амбиндер рассказал о развитии донорства костного мозга в России. По его словам, правительство поставило задачу с 2020 по 2029 год увеличить базу доноров-добровольцев до 500 тыс. человек. На эти цели государство предусматривает финансирование.

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