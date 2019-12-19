Суд временно лишил лидера Каталонии права занимать выборные должности

Высший суд Каталонии признал виновным главу каталонского правительства Кима Торру в неподчинении — он отказался снимать политическую символику с государственных учреждений во время проведения предвыборной кампании в апреле. На протяжении полутора лет Торра не сможет занимать выборные должности.

Помимо этого, главе женералитета выписали штраф — ежедневно в течение 10 месяцев он должен выплачивать по €100, сообщает издание Business Insider España 10 декабря.

Торра заявил, что считает незаконными распоряжения избирательной комиссии, потому что она не является вышестоящим над ним органом, а значит, он не обязан подчиняться ее требованиям.

31 октября Торра решил дать обвинительные показания против самого себя из-за участия в референдуме о независимости региона в 2017 году.

14 октября каталонские политики, организовавшие в 2017 году референдум о независимости региона от Испании, были осуждены на сроки до 13 лет. В этот же день футбольный клуб «Барселона» выступил в поддержку осужденных и призвал политических лидеров страны вести переговоры о мирном решении конфликта Испании и Каталонии. В тот же день на митинги вышли сторонники независимости Каталонии, недовольные решением суда.

1 октября 2017 года состоялся референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором приняли участие 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона от королевства. 27 октября парламент автономии принял резолюцию. Однако испанские власти отказались ее признавать, распустили местное правительство, взяли на себя управление Каталонией и объявили о досрочных выборах в регионе. Инициировавшие референдум политики покинули страну или были заключены под стражу.