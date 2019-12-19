«Тинькофф» разработал первый полностью цифровой банкомат «Кеша»

Инновационный банкомат без клавиатуры и печати чеков разработал и установил в Москве банк «Тинькофф». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в четверг, 19 декабря.

«Существующие на рынке модели нас не удовлетворяли по своим характеристикам, мы хотели дать клиентам лучшее качество, поэтому мы решили разработать свой банкомат — самый быстрый, технологичный и удобный», — рассказал директор платежных систем, заместитель председателя правления банка «Тинькофф» Анатолий Макешин.

Он добавил, что банкомат получил название «Кеша» и является одним из самых современных в мире. Одна модель уже установлена в Москве, в скором времени они появятся и в других российских городах.

Размер экрана банкомата составляет рекордные для отечественного рынка 32’’ с разрешением 4К. Для ввода информации в устройстве используется сенсорный экран с системой Pin-on-Glass.

Кроме того, «Кеша» является первым в России банкоматом, который не печатает бумажные чеки: клиент при желании может получить электронный чек на свой телефон.

Банкомат «Кеша» позволяет клиентам совершать все привычные операции: снятие и внесение наличных при помощи бесконтактных банковских карт, телефонов, QR-кодов. Также после завершения тестового периода можно будет пользоваться банковскими сервисами на основе биометрических данных.

Эта модель — совместная разработка банка «Тинькофф», производителя банкоматов GRG Banking и официального дистрибьютора GRG Banking — «АТМ маркет». Банкомат разработан на основе современного ресайклингового модуля и работает по системе замкнутого цикла обращения наличных. Ресайклер прошел все необходимые испытания и получил сертификацию Центрального банка России.

12 ноября «Тинькофф» объявил о запуске мобильного приложения «Тинькофф АЗС» для оплаты топлива со смартфона, позволяющем клиентам банка всего в несколько кликов оплачивать заправку автомобилей на сети автозаправочных комплексов BP в Москве, Московской и Смоленской областях.