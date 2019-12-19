Здание Восточно-Эвенской культбазы демонтировали в Магадане

Барак Восточно-Эвенской культбазы в Магадане разобрали активисты историко-поискового клуба «Артефакт». Его планируют восстановить, а пока части исторической постройки доставили для хранения на спецплощадку.

Здание, построенное предположительно на рубеже 1930-х годов, располагалось на улице Приморской возле нового парка «Маяк». Брусья для него привозили на судах из Владивостока. В состав культбазы входили здания школы, медпункта, общежития, склады, отмечает ИА MagadanMedia.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что после восстановления барак станет городским музеем городского быта. Также была достигнута договоренность, что часть территории, которая не попала в зону застройки парка «Маяк», будет использована под музей под открытым небом. Здесь планируют организовать уличную выставку техники, рабочих инструментов и других артефактов, а также обустроить избу-читальню.