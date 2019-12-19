В Москве усилят контроль за машинами без номеров в новогодние праздники

В преддверии Нового года и во время новогодних каникул в Москве усилят контроль за автомобилями без номеров или с подложными номерами. Об этом в четверг 19 декабря, «Известиям» сообщили в «Московском паркинге».

«Брошенные без номеров или с подложными номерами автомобили — это угроза для безопасности москвичей. Такие автомобили могут находиться в угоне, быть причастными к противоправной деятельности. Особенно это актуально в предновогодний и новогодний периоды, когда на улицах города собирается множество горожан и туристов», — отметили в «Московском паркинге».

В связи с этим жителей и гостей столицы призвали сообщать о таких машинах в правоохранительные органы по телефону 102 или 112. Согласно регламенту Антитеррористической комиссии Москвы, с 29 апреля 2017 года они перемещаются на спецстоянки для последующей проверки.

Ранее в декабре в пресс-службе «Московского паркинга» сообщили, что на специализированных стоянках появится новогоднее оформление. В честь праздника на территории установят елки, развесят тематические плакаты, разместят украшения и иллюминацию.