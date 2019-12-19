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Открытие детского технопарка «Кванториум» состоялось в Южно-Сахалинске

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Новый детский технопарк «Кванториум» заработал в стенах гимназии № 3 в Южно-Сахалинске. Второй в регионе научно-технический центр создали в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Успех каждого ребенка». На эти цели потратили более 100 млн рублей.

«Те школьники, которые сейчас будут заниматься в новом технопарке, наберутся опыта и через 10-15 лет станут теми людьми, которые будут продвигать Россию на международной арене. Перед нами стоит важная задача — открыть как можно больше кванториумов и технических классов на всей территории Сахалинской области», — сказал Валерий Лимаренко.

«Кванториум» в гимназии № 3 является мультимедийной площадкой. Детям доступны высокопроизводительные графические станции, интерактивные панели, робототехнические наборы, камеры, шлемы VR, очки дополненной и смешанной реальности, сообщает ИА SakhalinMedia. В новом технопарке школьники могут выбрать занятия по шести направлениям: IT-квантум, VR/AR-квантум, биоквантум, промробоквантум, хайтек, шахматы.

На этой неделе Саратове открылся первый детский технопарк «Кванториум», созданный на базе СГТУ имени Гагарина. Для детей от 12 до 18 лет утверждено 18 образовательных программ. За год здесь смогут пройти обучение 800 школьников.

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