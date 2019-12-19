Путин заявил о необходимости уменьшения инфляции

Инфляцию надо уменьшать, это одно из условий экономического роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

По словам российского лидера, рост инфляции ведет к росту цен и, соответственно, к снижению уровня доходов граждан.

«Годовая инфляция в России на данный момент замедлилась до 3,25%. В начале следующего года мы можем увидеть показатель ниже 3%», — сказал президент.

10 декабря глава Минфина Максим Орешкин допустил уровень инфляции в России в 2020 году ниже 3%. В первом квартале 2020 года, уточнил Орешкин, инфляция опустится до 2,5%.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствовали 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. За более чем четыре часа Путину было задано более 70 вопросов.