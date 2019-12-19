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Путин высказался против принятия новой Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России не следует принимать новую Конституцию. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент страны Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Это живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества, но менять основную часть или принимать новый документ не нужно», — сказал глава государства.

«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах»
Главные цитаты Владимира Путина с большой пресс-конференции

По его словам, это связано с тем, что «у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе».

«Она, на мой взгляд, является неприкосновенной», — подчеркнул лидер.

При этом он высказался за отмену в Конституции оговорки «подряд» в отношении числа сроков президентских полномочий.

«Что можно было бы сделать, что касается этих сроков — отменить оговорку «подряд», наверное», — заявил президент.

Ранее, 17 июля, в «Парламентской газете» была опубликована статья спикера Государственной думы Вячеслава Володина, в которой он заявил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны. В частности, спикер Госдумы предлагает дополнительно рассмотреть вопрос участия нижней палаты в формировании правительства. Кроме того, Володин счел, что целесообразно было бы детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств.

Позднее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение «темой для дискуссии» и заявил, что официальная позиция по этому вопросу пока не сформирована.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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