Генплан Пскова скорректируют из-за строительства школы

В Пскове в связи с возможным появлением новой школы потребуется корректировка генплана города. Аукцион на строительство власти планируют объявить во второй половине 2020 года.

Земельный участок находился в границах улиц Юбилейной, Максима Горького и Рижского проспекта. Предполагается, что школа будет рассчитана на 600 мест. В связи с ее строительством потребуются технические правки в генплан. Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова уточнила, что уже заключен контракт на проектирование объекта, пишет Псковское агентство информации.

Глава Пскова Елена Полонская уточнила, что выбранный участок находится возле четырехполосной магистрали и не слишком безопасен для детей. Кроме того, не полностью укомплектована находящаяся поблизости школа № 5. С появлением новой школы, указала Полонская, в районе исчезнет единственная зеленая зона.

Глава города рекомендовала проработать вопрос о введении дополнительных пристроек к уже существующим школам.