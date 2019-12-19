Многодетные семьи в Хабаровском крае получили 480 земельных участков

Семьи с тремя и более детьми в Хабаровском крае получили в этом году 480 бесплатных участков. Всего с начала запуска программы более 11 тыс. многодетных жителей оформили землю.

В министерстве имущественных отношений региона отметили, что охвачены почти все муниципальные образования. В Аяно-Майском, Охотском, Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах нет многодетных семей, состоящих на учете, передает ИА AmurMedia.

«Многодетные семьи теперь оформляют участки под жилищное строительство сразу в собственность без условия предварительной аренды. Также для граждан, которые уже получили свои наделы в аренду без проведения торгов, предусмотрено право переоформить их в собственность бесплатно», — сообщили в региональном министерстве.

Напомним, в Алтайском крае с 1 января 2020 года увеличится размер пособия за рождение третьего и последующих детей. Согласно принятому бюджету края, ежемесячная выплата составит 10 203 рубля. Она пересчитывается ежегодно и составляет величину прожиточного минимума на детей. В уходящем году пособие получили порядка 20 тыс. семей региона.