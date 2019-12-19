Прямой эфир

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карелии ввели режим повышенной готовности в Суоярвском и Сегежском районах. Местных жителей предупреждают о штормовом ветре.

По данным синоптиков, порывы ветра в районах могут достигать 23–24 м/с. В связи с прогнозом администрация Сегежского района приняла решение о введении режима повышенной готовности вечером 18 декабря. Особый режим предполагает круглосуточную работу сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности граждан, и оповещение местных жителей о мерах защиты.

19 декабря режим повышенной готовности был введен в Суоярвском районе. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в Пскове из-за штормового ветра произошло частичное обрушение аварийного дома на улице Труда. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Собственник обещал в течение дня 19 декабря разобрать второй этаж, а на первом установить баннер с укрепленными конструкциями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шквалистый ветер уронил новогодние елки в Тверской области
МЧС предупредило об усилении ветра до 24 м/с в Москве и области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019