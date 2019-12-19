Режим повышенной готовности ввели в двух районах Карелии

В Карелии ввели режим повышенной готовности в Суоярвском и Сегежском районах. Местных жителей предупреждают о штормовом ветре.

По данным синоптиков, порывы ветра в районах могут достигать 23–24 м/с. В связи с прогнозом администрация Сегежского района приняла решение о введении режима повышенной готовности вечером 18 декабря. Особый режим предполагает круглосуточную работу сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности граждан, и оповещение местных жителей о мерах защиты.

19 декабря режим повышенной готовности был введен в Суоярвском районе. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в Пскове из-за штормового ветра произошло частичное обрушение аварийного дома на улице Труда. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Собственник обещал в течение дня 19 декабря разобрать второй этаж, а на первом установить баннер с укрепленными конструкциями.