Банк «Солидарность» снова оказался на грани банкротства

Самарский банк «Солидарность», находящийся на повторной санации, оказался под угрозой очередного банкротства. Центробанк отозвал лицензию у «Кранбанка», одного из санаторов «Солидарности». Информация об этом опубликована на официальном сайте ЦБ в пятницу, 13 декабря.

По данным СМИ, у второго санатора «Солидарности», компании «Зарубежэнергопроект» (ЗЭП), могут возникнуть финансовые проблемы. В 2015 году Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделило компании 10 млрд рублей на оздоровление «Солидарности». Эти деньги ЗЭП внес в уставный капитал банка и разместила субординированный депозит на 4 млрд рублей.

Сейчас «Зарубежэнергопроект» является ответчиком по иску страховой фирмы «ЧАББ» на 26 млрд рублей по делу о пожаре на Березовской ГРЭС в 2016 году. Страховщик, возместивший ущерб от пожара, требует эти деньги с подрядчиков электростанции, в том числе ЗЭП.

Если Московский арбитражный суд, очередное заседание которого состоится 22 января 2020 года, примет решение в пользу страховщика, это может привести к банкротству санатора «Солидарности», заявил «Коммерсанту» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, в этом случае «Солидарности» придется искать нового инвестора, но заменить санатора будет непросто.

Самарский банк «Солидарность» столкнулся с финансовыми сложностями в ноябре 2013 года, его санатором выступал Пробизнесбанк. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка в августе 2015 года финансовое оздоровление «Солидарности» временно продолжил банк «Российский капитал». Позже проблемный банк был передан Кранбанку и «Зарубежэнергопроекту».