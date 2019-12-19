Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Удмуртии

В Юкаменском районе Удмуртской Республики столкнулись легковой Renault и «УАЗ». Погибли два человека, еще четверо получили различные травмы.

Как сообщает первый отдел ГИБДД УМВД России по республике, авария произошла 18 декабря на 27-м км дороги Глазов–Юкаменское. По предварительным данным, 56-летний водитель Renault Sandero при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра и его авто столкнулось со встречным «УАЗом» под управлением 41-летнего мужчины, пишет ИА «Сусанин».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 22-летний пассажир Renault погибли на месте. Второй пассажир иномарки, 51-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована. В больницу также были доставлены водитель и два пассажира «УАЗа».

По факту произошедшего ведется расследование. Обстоятельства аварии устанавливаются.

9 декабря замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что в 35 субъектах РФ наблюдается рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. По его словам, в это число входят несколько республик Северного Кавказа, регионы Поволжья и Сибири.