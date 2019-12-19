Порядка 20 т гранатов с насекомыми пытались ввезти в Брянск из Москвы

В Брянске обнаружили партию гранатов турецкого происхождения с живыми личинками карантинного насекомого. Вес партии — 20 т. Ее везли их Москвы.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, зараженные гранаты обнаружили инспекторы регионального управления Россельхознадзора. По результатам экспертизы, проведенной в брянской ветеринарной лаборатории, гранаты были заражены средиземноморской плодовой мухой.

В октябре сообщалось, что в Брянск пытались завезти партию рукколы с клопами. Траву доставили из Сербии.