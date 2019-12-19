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Более 30 автомобилей скорой помощи доставили в Хабаровский край

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В Хабаровский край поступило 34 кареты скорой медицинской помощи, из них 32 машины класса В и 2 автомобиля класса С. Общая стоимость партии достигает 100 млн рублей, ее приобрели за счет средств федеральной казны.

Оборудованные транспортные средства будут направлены во все районы региона для замены устаревших машин. В ближайшее время уже 30% выездных медицинских бригад пересядут на современные автомобили, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее Хабаровск получил семь школьных автобусов отечественного производства, которые распределили по муниципальным районам. Новинки доставили в рамках распоряжения российского правительства.

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