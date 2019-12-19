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Зеленский назначил нового посла Украины в США

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

«Освободить Владимира Ельченко от должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке по совместительству», — говорится в указе, который опубликован на сайте украинского лидера в среду, 18 декабря.

«Назначить Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США», — отмечается в указе, опубликованном в тот же день.

Ельченко в 2010–2015 годах был послом Украины в России. В декабре 2015 года занял должность постпреда Украины при ООН.

Еще одни указом Зеленский назначил на должность постпреда Украины при ООН замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицу. Кислица занимал пост замглавы украинского МИДа с 2014 года.

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