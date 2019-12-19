Прямой эфир

Цистерна с топливом сошла с рельсов в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупная авария произошла на станции «Грязи-Воронежские» в Липецкой области. В ночь на 19 декабря в 02:49 сошла с рельсов и завалилась на бок цистерна маневрового грузового состава.

Как сообщает GOROD48 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области, утечки топлива не было, возгорание не возникло. Однако спасатели всё же залили цистерну специальной пеной.

Авария не вызвала задержек в движении поездов. Полотно не повреждено. Пострадавших в результате случившегося нет.

Цистерну уже поставили на колеса. Причина случившегося выясняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек отравились аммиаком из-за аварии с цистерной в Мексике
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП с цистерной под Самарой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019