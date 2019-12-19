Цистерна с топливом сошла с рельсов в Липецкой области

Крупная авария произошла на станции «Грязи-Воронежские» в Липецкой области. В ночь на 19 декабря в 02:49 сошла с рельсов и завалилась на бок цистерна маневрового грузового состава.

Как сообщает GOROD48 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области, утечки топлива не было, возгорание не возникло. Однако спасатели всё же залили цистерну специальной пеной.

Авария не вызвала задержек в движении поездов. Полотно не повреждено. Пострадавших в результате случившегося нет.

Цистерну уже поставили на колеса. Причина случившегося выясняется.