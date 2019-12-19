Началась пресс-конференция на тему маркировки лекарств в МИЦ «Известия». Трансляция

Пресс-конференция ««Маркировка лекарственных препаратов. Перспективы-2020» стартовала в МИЦ «Известия» в четверг, 19 декабря.

В мероприятии примут участие:

Александр Петров, председатель подкомитета Государственной думы РФ по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности;

Андрей Свистунов, первый проректор Сеченовского университета;

Екатерина Приезжева, директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ;

Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий.

Также к участию приглашены топ-менеджеры компаний «Ориджинал Групп», Stada, Track & Trace Educational Center, Атол, ассоциации «СоюзФарма».

«Известия» ведут прямую трансляцию пресс-конференции.

Участники пресс-конференции поделятся со СМИ информацией, цифрами и фактами о сроках и порядке введения маркировки лекарственных препаратов, готовности рынка к нововведениям, а также обсудят планы и задачи на 2020 год.