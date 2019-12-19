Financial Times назвала «человека года»

Деловая газета Financial Times выбрала «человеком года» генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу. В заслуги топ-менеджеру поставили выросшую прибыль акционеров компании.

Как отмечает издание, за почти шесть лет нахождения Наделлу на посту, совокупная прибыль акционеров Microsoft превысила $1 трлн на момент окончания ноября 2019 года.

Победу управленец получил за его заслуги перед компанией и «особое место среди магнатов в сфере технологий», добавляет «Газета.ру». Наделлу вернул Microsoft на вершину среди технологических корпораций, «не вызвав возмущения и беспокойства».

Ранее в декабре американский еженедельник Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года. На это звание претендовали, в частности, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.