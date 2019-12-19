Мобильная бригада врачей выезжает на дом к детям-инвалидам в Самаре

С 9 декабря в Самаре заработала мобильная бригада специалистов, которая выезжает на дом к детям с ограниченными возможностями. Они оказывают реабилитационные услуги пациентам с тяжелой патологией нервной системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, тем детям, которые не могут пройти курс реабилитации в спецучреждениях.

Как пишет НИА «Самара», бригада относится к ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Для нее закупили автомобиль и оборудование на 1,5 млн рублей. В состав специалистов могут входить психолог, дефектолог, невролог, педиатр и массажист.

Для того чтобы вызвать бригаду, необходимо написать заявление на предоставление соцуслуг. Специалисты оказывают социально-медицинские услуги, консультируют родителей на протяжении 10 дней.

В конце ноября сообщалось, что власти Самары будут выкупать готовые помещения для размещения там ясельных групп.