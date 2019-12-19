Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместной компании

Сберабанк и Mail.ru Group заключили сделку по созданию совместного предприятия. Проект касается развития платформы в сфере продовольствия и транспорта. Пресс-релиз об этом опубликован на сайте Mail.ru в четверг, 19 декабря.

Отмечается, что стороны получили равные доли. Объем инвестиций в актив составит до 64,6 млрд рублей при достижении целевых показателей к ноябрю 2020 года. По оценкам участников, этих денег будет достаточно для реализации текущих бизнес-планов и выхода на безубыточность.

«Мы договорились о том, что и Mail.ru Group, и Сбербанк вложат в развитие новой O2O-платформы всю экспертизу, накопленную нашими компаниями в сфере транспорта и в фудтехе», — заявил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«У нас получилось быстро финализировать сложную сделку, в которой участвовало большое количество сторон и разных активов (…) Мы рады, что завершены все юридические формальности», — добавил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хаcис.

Структура корпоративного управления предусматривает создание совета директоров, в который войдут по три представителя от Mail.ru Group и Сбербанка и один независимый руководитель. Совет директоров будет отвечать за стратегию совместного предприятия и определять приоритетные направления развития.

В части деталей, стороны раскрыли следующие подробности: во-первых, доля совместного предприятия в Ситимобил в результате реструктуризации и инвестиций составит до 95% к концу первого квартала 2020 года. Во-вторых, стороны договорились о консолидации 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood.

6 декабря Сбербанк и правительство Москвы договорились о сотрудничестве. Речь идет об использовании передовых технологий Сбербанка для размещения своих сервисов, что позволит значительно ускорить и удешевить процесс создания услуг для жителей столицы.

24 сентября стало известно, что Сбербанк собирается запустить сервис по продаже автомобилей и ведет переговоры с крупнейшими участниками рынка.

О планах Сбербанка и Mail.Ru Group по созданию совместного предприятия стало известно еще в июле.