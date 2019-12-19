Женщину с ребенком прописали в заброшенном доме в Курганской области

Жительница города Шадринска в Курганской области оказалась прописана со своим ребенком в заброшенном доме, где невозможно жить. Здание никому не принадлежит. Семья вынуждена снимать квартиру.

Как рассказала ИА «Ура.ру» сама Анастасия Березина, дом расположен в поселке Красная звезда Шадринского района. Сначала там отключили воду, потом отопление. Сейчас здание постепенно разбирают. Несмотря на это, ее ребенка туда прописали.

Женщина обращалась с просьбой предоставить ей другое жилье в различные инстанции. В приемной президента России в Курганской области ответили, что Краснозвездинский сельсовет, где Березина стоит на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилья, жилищными помещениями и финансовыми средствами не обладает, возможность обеспечения жилья отсутствует.

При этом там уточнили, что дом аварийным не признан, а это значит, что он не может попасть в программу переселения.

Агентство не смогло получить комментарии этой ситуации ни в районной администрации, ни в сельсовете.