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Отвечающую за автобусные перевозки в Челябинске компанию обанкротят

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Арбитражный суд Челябинской области 19 декабря приступил к рассмотрению иска о признании банкротом муниципальное ООО «Общественный городской транспорт». Организация отвечает за автобусные перевозки в Челябинске.

Иск подали компании-поставщики топлива, ООО «Оптнефтепродукт» и ООО «Назаров Секьюрити Технолоджис». К ним присоединилось и МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Общий долг транспортной организации — порядка 40 млн рублей. Как заявил ИА «Ура.ру» ее директор Дмитрий Холод, предприятию частично удалось рассчитаться с кредиторами благодаря поступлению новых автобусов. В ОГТ надеются, что до банкротства дело не доведут. В компаниях, также участвующих в процессе, эту информацию прокомментировать отказались.

Агентство напоминает, что в 2017 году из обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт» в ООО «Общественный городской транспорт» перешли около 500 человек. Оно также получило автобусный парк и другое имущество.

В администрации Челябинска и региональном правительстве обсуждают новую схему, которая подразумевает передачу городского транспорта в областное государственное казенное учреждение, подчиняющееся миндортрансу. Предполагается, что эта структура займется обслуживанием не только Челябинска, но ближайших к нему городов и районов.

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