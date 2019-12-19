Новогодний флешмоб запустили тюменские спасатели

Сотрудники МЧС по Тюменской области запустили флешмоб #новогоднийчелленджМЧС. Это своего рода фотомарафон, приуроченный к Дню спасателя и Новому году.

Сотрудники службы спасения размещают фото в соцсетях, посвященные этим событиям. Как пишет портал «Наш город», первый снимок в рамках флешмоба сделали спасатели Тобольска — они сфотографировались со скульптурой мыши, сидящей на кусочке сыра.

Позже к ним присоединились сотрудники пожарной части ОФПС из Голышманово, затем сотрудники 24-го отряда федеральной противопожарной службы.

Жители области с юмором восприняли подобную акцию. В комментариях к фото, где сотрудник МЧС одет в костюм Деда Мороза, ему посоветовали в таком виде помочь детям залить горку.