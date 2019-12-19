Опубликованы рассекреченные документы о работе СМЕРШ в Крыму

Крымское издательство «Нижняя Орианда» опубликовало книгу «Крымская весна 44-го». В ней представлены недавно рассекреченные документы органов госбезопасности СССР о работе на территории Крыма, пишет в четверг, 19 декабря ТАСС.

В сборнике впервые опубликованы материалы из архивов ФСБ, рассказывающие о подготовке к освобождению Крыма в 1944 году, разоблачении коллаборационистов и поиске шпионов, оставшихся на полуострове после гитлеровской оккупации.

«Дело в том, что в сборнике публикуются документы из архивов спецслужб, которые раньше не находились в научном обороте», — отметил один из редакторов книги — профессор Крымского федерального университета Олег Романько. По словам ученого, вокруг событий в Крыму, происходивших зимой и весной 1944 года, «достаточно белых пятен». Опубликованные документы эту завесу приоткрывают, добавил Романько.

В сборник вошли 65 архивных документов, около 60 из них публикуются впервые. Книга позволит изучить все аспекты работы органов безопасности в Крыму с января по июнь 1944 года.

В августе Минобороны России в честь годовщины освобождения Молдавии от немецко-румынской оккупации опубликовало архивные документы об этом эпизоде Великой Отечественной войны, а также ультиматум генерала Федора Толбухина войскам рейха.