Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.

По данным Forbes, годовой доход пятилетней россиянки составил $18 млн без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и адвокатам.

С девочкой сотрудничают крупные бренды, занимающиеся изготовлением игрушек и продуктов питания. Общая аудитория ее YouTube-каналов насчитывает 107 млн подписчиков.