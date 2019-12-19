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Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

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Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.

По данным Forbes, годовой доход пятилетней россиянки составил $18 млн без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и адвокатам.

С девочкой сотрудничают крупные бренды, занимающиеся изготовлением игрушек и продуктов питания. Общая аудитория ее YouTube-каналов насчитывает 107 млн подписчиков.

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