Американский рэпер сдал соратников по уличной банде и получил два года

Окружной суд в Нью-Йорке приговорил американского рэпера Даниэля Эрнандеса, выступающего под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69 к двум годам тюремного заключения, а также к пяти годам административного надзора, общественным работам и штрафу в $35 тыс. Ранее он признал себя виновным по девяти пунктам обвинения, среди которых — участие в вооруженной банде, применение огнестрельного оружия и торговля наркотиками.

Как сообщает портал TMZ, с учетом проведенного времени под стражей, исполнитель может выйти на свободу в ноябре 2020 года.

Ему грозило до 47 лет тюрьмы, но он пошел на сделку со следствием и сдал своих подельников, предполагаемых участников нью-йоркской банды Nine Trey, которые, по данным правоохранительных органов, совершили ряд убийств и ограблений в Бронксе, Бруклине и на Манхэттене, а также занимались незаконным оборотом наркотиков.

«Ваше сотрудничество было впечатляющим. Это все изменило. Оно было полным и смелым», — сказал федеральный судья Пол Энгельмайер, оглашая приговор.

При этом некоторые коллеги по цеху обвинили репера в стукачестве.

Рэпер 6ix9ine до этого уже имел проблемы с законом. В несовершеннолетнем возрасте он сидел в тюрьме за избиение и сбыт героина. В 2018 году его приговорили к условному сроку за публикацию в соцсетях интимного видео с участием несовершеннолетней девушки.

Эрнандес прославился в 2017 году своими публикациями в Instagram. Его необычная внешность привлекла внимание многих пользователей, а дебютный сингл Gummo стал платиновым.