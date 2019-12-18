Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

Жители Украины с 1 марта 2020 года смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

При этом он уточнил, что при въезде украинцев с территории России на Украину пограничники будут беспрепятственно осуществлять пропуск граждан по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Гончарук отметил, что время прохождения контроля сократится, так как при проверке данных информацию с загранпаспортов будут считывать специальными приборами.

О том, что кабмин Украины планировал запретить пересечение украинскими гражданами границы с Россией по внутренним документам, сообщалось 5 декабря.

По словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, существующий упрощенный режим поездок в Россию в условиях «вооруженной агрессии последней» является угрозой национальной безопасности Украины. Также он рассказал о том, что ежегодно растет количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов, поэтому данная мера необходима.

В конце ноября 2018 года Киев ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Как отметил замглавы МВД Украины Сергей Яровой, во время действия режима в страну не было допущено около 1,6 тыс. российских граждан.