Карантин из-за ОРВИ объявили в 13 школьных классах Волгограда

В разных школах Волгограда 13 классов закрыты на карантин. Занятия временно приостановили только в тех коллективах, где простудились свыше 10 детей. Остальные школьники учатся как обычно.

Прирост числа заболевших ОРВИ по городу за прошлую неделю составил 9%. По состоянию на 16 декабря уровень заболеваемости по совокупному населению Волгограда находится ниже эпидемического порога на 13%, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Губернатор Волгоградской области поставил задачу максимально усилить меры профилактики в связи с приближением к эпидпорогу по гриппу и ОРВИ. По его словам, в детских образовательных учреждениях должен быть строгий входной контроль заболевших и комфортный температурный режим в помещениях.

Заражение гриппом резко снижает вероятность простудиться и наоборот. Об этом говорится в публикации ученых в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences — официальном органе Национальной академии наук США) от 16 декабря. Механизм, которым вирусы подавляют друг друга, ученые пока не изучили.