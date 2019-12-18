Новый мост построят в Липецкой области для жителей лучшего села России

В Добринском районе Липецкой области стартовало строительство моста возле Преображеновки, официально признанной самым благоустроенным сельским поселением РФ с численностью жителей до 400 человек. Старую переправу через реку Воронеж постоянно заливало водой во время паводков.

Как сообщили LipetskMedia в управлении дорог и транспорта региона, новый мост будет на 2,38 м выше и на 30 м длиннее старого. Его протяженность вместе с подъездами составит 599 м. Устойчивость конструкции обеспечат 28 буронабивных свай диаметром 80 см и глубиной до 8 м. На случай высокого паводка в проекте предусмотрены ледоперевальные брусья и съемные перила. Переправу планируется открыть к 30 октября следующего года.

Село Преображеновка расположено на расстоянии 68 км от Липецка. План развития предусматривает создание турбазы, организацию экологических туров, закладку ботанического сада.