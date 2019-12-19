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«Россети» запустили новые энергообъекты в Иркутской и Тюменской областях

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Фото: bmugem.ru
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Группа компаний «Россети» в среду, 18 декабря, ввела в эксплуатацию несколько современных энергообъектов в Иркутской и Тюменской областях. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям», благодаря этому существенно вырастет надежность электроснабжения потребителей нескольких регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточных округов. Кроме того, будет обеспечен запас трансформаторной мощности, необходимый для дальнейшего социально-экономического развития территорий.

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В Иркутской области были запущены первые в регионе собственные питающие центры группы «Россети» — подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ Сухой Лог». В дистанционном пуске участвовал глава холдинга, гендиректор компании Павел Ливинский. В Тюменской области были открыты две новые подстанции класса напряжения 110 кВ «Причал» и «Молодежная».

По словам Ливинского, открытие объектов является еще одним шагом по реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Он заверил, что потребители, как промышленные, так и бытовые, в скором времени заметят «значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии».

«В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест», — подчеркнул глава «Россетей».

В пресс-релизе отмечается, что запуск объектов стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, проходящего через Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Саха и Бурятию. Все введенные в эксплуатацию подстанции и линии электропередачи построены с применением отечественного оборудования и программных комплексов практически на 100%.

В середине октября группа компаний представила финансовые результаты за три квартала 2019 года. Выручка «Россетей» превысила 26 млрд рублей, а чистая прибыль составила 100,4 млрд рублей. Это свидетельствует о стабильном развитии акционерного общества.

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