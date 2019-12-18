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Комитет сената США принял пакет антироссийских санкций

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Комитет по иностранным делам конгресса США одобрил крупный пакет антироссийских санкций, который, среди прочего, обязывает американского лидера Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом 18 декабря ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Роберта Менендеса Хуан Пэхон.

Причиной введения этих ограничений стало мнение Менендеса и других сенаторов о том, что нынешний санкционный режим в отношении России недостаточен.

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Отмечается, что инициативу поддержали 17 сенаторов, против высказались пятеро, среди которых председатель комитета Джеймс Риш. Он подчеркнул, что, хотя Россия и заслуживает введения против нее санкций, но данные ограничения «чрезвычайно широкие» и «слишком расплывчатые».

По мнению Риша, Трамп наложит вето на инициативу, которая «опустошит комплекс дипломатических мер» и может привести к неожиданным последствиям.

13 декабря сообщалось, что министерство финансов Соединенных Штатов исключило из своих санкционных списков три российские компании: ООО ЦАО (Курганская область), ООО «Вертикаль» (Югра), ООО «Юником» (Югра).

Организации попали в список 5 декабря, когда Соединенные Штаты ввели санкции против 17 граждан и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере. МИД России назвал меры «очередной пропагандистской атакой». Также в ведомстве подчеркнули, что, как и предыдущие американские «выпады», эти санкции не останутся без ответа.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать Трамп. Российский МИД при этом заявил, что меры направлены на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики.

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