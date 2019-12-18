Стала известна причина задержания израильтян в Домодедово

Причиной задержания около 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово стало нарушение миграционного законодательства. У них не было разрешения на въезд и временное пребывание в стране, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что для получения необходимых документов задержанным нужно было просто обратиться в консульство.

В пресс-службе аэропорта Домодедово журналистам не стали сообщать подробности, отметив, что пограничный контроль находится в компетенции государственных органов.

Первый секретарь политического отдела посольства Израиля Йосеф Зильберман рассказал агентству ТАСС, что в Домодедово были задержаны 46 человек. По его словам, еще 8 иностранцев задержали накануне в Шереметьево.

«Как мы поняли, проблема была в визах. Это было решение российских властей. Они решили задержать и выслать [израильских граждан] после этого», — сказал он.

О задержании около 40 иностранцев ранее 18 декабря сообщили «Интерфаксу» в посольстве Израиля. Журналистам рассказали, что ждут официальных заявлений от российских властей по данной теме.