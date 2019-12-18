Доступность связи повысят в деревнях и селах Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе ежегодного послания облдуме обратил внимание на доступность связи в отдаленных населенных пунктах. По его словам, операторам связи зачастую невыгодно выходить в маленькие села и деревни.

Дюмин поручил министру информатизации разработать механизмы поддержки, субсидировать часть расходов, отмечает ИА «Тульские известия». «Важно, чтобы услуга была доступна жителям региона как по цене, так и по качеству», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Добавим, в Омской области 25% социальных объектов уже получили быстрый доступ к интернету. До 2021 года по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» к Сети подключат 1777 организаций региона. Около 89% из них расположено в сельских населенных пунктах, остальные — в городских.