Кейт Миддлтон отстранилась от принца Уильяма на публике

Герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в телепередаче «Королевское Рождество с Мэри Берри», в ходе которого Кейт Миддлтон резко отстранилась от объятий мужа. Об этом 17 декабря сообщает Daily Mail.

Отмечается, что пара сидела за праздничным столом вместе с другими участниками, когда шоу подошло к концу. Во время разговора принц Уильям хотел обнять супругу за плечо, однако она резко отпрянула. Многие зрители удивились поступку герцогини, пишет издание.

В апреле стало известно, что принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги, Роуз Ханбери. Свою связь с подругой жены принц уверенно отрицает. При этом после появления сообщений о предполагаемой измене Ханбери перестали звать в дом герцога и герцогини Кембриджской, отмечали журналисты.

29 апреля герцог и герцогиня Кембриджские отмечали восьмилетнюю годовщину свадьбы. Они поженились в Вестминстерском аббатстве в 2011 году. У пары на данный момент трое детей: сыновья Джордж и Луи, а также дочь Шарлотта.