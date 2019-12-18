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Законопроект о передаче полномочий рассмотрят в Липецкой области

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В Липецкой области комитет по государственному устройству и местному самоуправлению облсовета со второй попытки одобрил поправки к закону, предусматривающие передачу части полномочий липецкой и елецкой мэрий администрации региона.

Предполагается урезать компетенции двух департаментов мэрии — транспорта и градостроительства и архитектуры — в пользу областных властей, а также забрать у администраций Липецка и Ельца полномочия по теплоснабжению с созданием в регионе единой теплоснабжающей организации, информирует GOROD48.

Этот законопроект будет вынесен на сессию областного cовета, которая пройдет 23 декабря.

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