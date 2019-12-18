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Благоустройство парка «Прибрежный» продолжится в Ульяновске

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На работы по благоустройству парка «Прибрежный» в Ульяновске выделили еще 14 млн рублей. В 2020 году построят новые спортивные площадки, расширят сеть тропинок и тротуаров, поставят светильники. После реконструкции центральная сцена будет использоваться круглый год.

В этом году здесь обустроили дополнительные дорожки, смонтировали освещение, сделали новую спортивную площадку с футбольным и баскетбольным полями, местом для воркаута. Также к «Прибрежному» примкнул конструктор-парк «Механика», открытый в Петровом овраге, напоминает 1ul.ru.

Сейчас в парке работает каток, есть лыжня, установлены ледяные горки. В «Механике» монтируют самую длинную и современную в Ульяновске трассу для катания на тюбингах.

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