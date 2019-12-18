Причиной гибели птиц в Ельце и Липецке стал препарат для травли крыс

Установлена причина массовой гибели птиц в городах Липецкой области. В конце ноября тушки мертвых ворон, галок, грачей и голубей испугали жителей. На территории Ельца мертвых птиц нашли возле реки Быстрая Сосна, в Липецке – в парке Победы и других районах.

Специалисты регионального управления ветеринарии выяснили, что птицы погибли от отравления, а не от вируса или инфекционных заболеваний, таких как орнитоз или птичий грипп, пишет LipetskMedia. Как сообщил начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Анатолий Фальков, обнаружены следы гидроксикумарина — препарата для травли крыс и мышей.

«Скорее всего, птицы могли отравиться на полях сельхозназначения, в городской черте подобные препараты не используются для травли грызунов», — уточнил собеседник портала.

В начале декабря четыре лебедя в Калининграде погибли из-за отравления крысиным ядом. Их нашли на пруду в парке Макса Ашмана и на Верхнем озере. Еще три птицы были в плохом состоянии, их забрали в приют «Клюквенное». Полицейские устанавливают, кто решил отравить лебедей, и просят местных жителей сообщать любую важную информацию о происшествии.