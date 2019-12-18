Волочкова отреагировала на скандал с курением в Венской академии балета

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандал в Венской балетной академии, где педагоги заставляли своих воспитанников курить ради сохранения стройности.

По ее словам, в российских балетных учреждениях никогда не использовали такой спорный метод.

«Лично я никогда с такой практикой не сталкивалась», ― цитирует балерину «Ридус».

Ранее в этот же день зарубежные СМИ сообщили, что комиссия австрийского правительства выявила факты курения в Венской академии, сообщает «Федеральное агентство новостей». Она проводила проверку после сообщения об издевательствах над учащимися.

Преподавателей балетной школы также уличили в рукоприкладстве, а несколько воспитанников страдали расстройствами пищевого поведения. При обращении к учащимся педагоги использовали не имя и фамилию, а имя и размер одежды.