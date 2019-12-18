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В Румынии после столкновения двух поездов госпитализированы 11 человек

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Фото: gandul.info
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Два поезда столкнулись и сошли с рельсов на железнодорожной станции в румынском городе Плоешти, пострадали более 20 человек, 11 — госпитализированы. Как сообщает румынская ежедневная газета Gândul со ссылкой на представителей инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова, инцидент произошел в среду, 18 декабря.

«10 раненых были доставлены в больницу на машине скорой помощи, а один транспортирован на спасательном вертолете и будет доставлен в медучреждение в Бухаресте», — заявил собеседник издания. Еще 20 пострадавшим оказана медпомощь на месте, они не нуждаются в госпитализации.

По данным полиции Прахова, среди пострадавших в аварии водитель грузового поезда и рабочий, у них на первый взгляд незначительные травмы.

Национальное информагентство Agerpres отмечает, что на место ЧП отправлено не менее 20 машин скорой помощи и вертолет спасательной службы из столицы страны Бухареста.

Товарный поезд не отреагировал на сигнал остановки и столкнулся с пассажирским поездом, выполнявшим маршрут Плоешти — Бухарест, в результате чего оба состава сошли с рельсов.

Сейчас движение на участке железной дороги в окрестностях Плоешти временно заблокировано.

В ноябре не менее 12 человек погибли при столкновении поездов в Бангладеш, еще 28 человек получили ранения.

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