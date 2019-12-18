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Малкин вышел на 4-е место среди россиян по числу очков в НХЛ

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Фото: Global Look Press/Jeanine Leech/Icon Sportswire
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Российский хоккеист, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на четвертую строчку среди российских игроков по количеству набранных за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) очков. Об этом 18 декабря сообщает RT.

Так, российский форвард отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз», который завершился со счетом 4:1.

Центрфорвард достиг рубежа в 400 голов за свою карьеру в лиге. На 19-й минуте заключительного периода встречи россиянин закатил шайбу в пустые ворота соперника, уточняет REGNUM. Теперь в активе Малкина 1031 очко за карьеру в НХЛ. Он вышел на четвертое место по данному показателю, обогнав Алексея Ковалёва (1029).

Среди российских игроков рекордсменом является Александр Овечкин, в чьем активе — 1244 очка. Вторая строчка досталась Сергею Федорову, заработавшему 1179 очков, замыкает тройку лидеров Александр Могильный (1032 очка), пишет «Газета.ру».

12 декабря сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».

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