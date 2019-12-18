Благоустройство трех скверов завершилось под Севастополем

Под Севастополем в поселках Солнечный и Кача завершили работы по благоустройству скверов. Готовность объектов проверил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, сообщает пресс-служба департамента.

По словам Горлова, были выявлены некоторые незначительные недочеты в работе. После того как подрядчик их устранит, общественные территории передадут на баланс муниципальных округов. В рамках переданных полномочий власти муниципалитетов должны будут провести дополнительное благоустройство, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В поселке Кача были благоустроены два общественных пространства — около памятника Авиаторам-гвардейцам и у Братской могилы. В поселке Солнечном в порядок привели местный парк.

В 2019 году на благоустройство девяти скверов и парков Севастополя были выделены 400 млн рублей. В целом проведено благоустройство 17 пространств.