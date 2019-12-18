Вспышку оспы овец зафиксировали в Псковской области

В фермерском хозяйстве Псковской области зафиксирована массовая гибель овец. Специалисты предполагают, что животные были больны оспой.

Падеж скота зафиксирован в деревне Пошитни Пушкиногорского района. По данным председателя комитета по ветеринарии администрации Псковской области Веры Баданиной, погибли 74 овцы. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Специалисты взяли пробы патологического материала и направили их в лабораторию. По результатам анализа будет известна точная причина гибели животных.

Оспа овец относится к вирусным заболеваниям, которые отличаются острым течением. У животных проявляется повышение температуры, проявляется общая интоксикация организма и возникает сыпь на коже и слизистых. Заболевание относят к особо опасным, так как оно наносит значительный ущерб хозяйствам и отличается высоким падежом.