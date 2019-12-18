Прямой эфир

Вспышку оспы овец зафиксировали в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В фермерском хозяйстве Псковской области зафиксирована массовая гибель овец. Специалисты предполагают, что животные были больны оспой.

Падеж скота зафиксирован в деревне Пошитни Пушкиногорского района. По данным председателя комитета по ветеринарии администрации Псковской области Веры Баданиной, погибли 74 овцы. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Специалисты взяли пробы патологического материала и направили их в лабораторию. По результатам анализа будет известна точная причина гибели животных.

Оспа овец относится к вирусным заболеваниям, которые отличаются острым течением. У животных проявляется повышение температуры, проявляется общая интоксикация организма и возникает сыпь на коже и слизистых. Заболевание относят к особо опасным, так как оно наносит значительный ущерб хозяйствам и отличается высоким падежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У погибших в Карелии птиц нашли инфекционное заболевание
Бруцеллез выявили у коров в селе под Хабаровском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019