В Приангарье восстановили обрушившийся из-за большегруза мост

В Иркутской области восстановили мост через реку Макаровка на автодороге Усть-кут–Киренск, который в начале декабря обрушился при попытке большегруза проехать по нему. Об этом 18 декабря сообщается на сайте администрации региона.

В пресс-службе ведомства отметили, что выполнены все работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста. Пролет установили на существующие опоры моста, пишет RT.

В настоящее время специалисты завершают работы по монтажу перильного ограждения и сопряжений с мостом.

Инцидент произошел 3 декабря, когда по мосту двигался 60-тонный лесовоз Scania, который буквально раздавил своим весом конструкцию, напоминает REGNUM. Допустимая нагрузка на мост составляла 20 т. Для водителей легковушек движение организовали через временное сооружение по льду.