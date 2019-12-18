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В Приангарье восстановили обрушившийся из-за большегруза мост

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Фото: irkobl.ru
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В Иркутской области восстановили мост через реку Макаровка на автодороге Усть-кут–Киренск, который в начале декабря обрушился при попытке большегруза проехать по нему. Об этом 18 декабря сообщается на сайте администрации региона.

В пресс-службе ведомства отметили, что выполнены все работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста. Пролет установили на существующие опоры моста, пишет RT.

В настоящее время специалисты завершают работы по монтажу перильного ограждения и сопряжений с мостом.

Инцидент произошел 3 декабря, когда по мосту двигался 60-тонный лесовоз Scania, который буквально раздавил своим весом конструкцию, напоминает REGNUM. Допустимая нагрузка на мост составляла 20 т. Для водителей легковушек движение организовали через временное сооружение по льду.

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