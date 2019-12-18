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Строительство нового корпуса детдома завершат в Томской области в 2020 году

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В Молчановском районе Томской области продолжается строительство нового корпуса детского дома для детей-инвалидов в селе Тунгусово. Завершить работы планируют в марте 2020 года, сообщает пресс-служба администрации области в среду, 18 декабря.

На сегодняшний день работы выполнены на 70%. В новом двухэтажном здании разместят медицинские и жилые помещения, а также актовый зал со сценой. Прилегающую территорию благоустроят, пишет РИА «Томск».

Стоимость строительства составила 160 млн рублей. Их выделили из областного бюджета.

Детский дом-интернат в селе Тунгусово открылся в 1956 году. На территории региона он единственный, который занимается умственно отсталыми детьми и детьми, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию.

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