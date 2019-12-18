Подростки провалились под лед в Астрахани

Днем 17 декабря в Астрахани трое подростков провалились под лед на ерике Солянка. ЧП произошло в Трусовском районе. Барахтающихся ребят увидела местная жительница, которая сразу же позвонила в «Волгоспас».

Одновременно прохожий бросился в холодную воду и вытащил одного из подростков. На берегу мальчик сразу бросился наутек, даже не сказав мужчине спасибо. Затем спасатели достали из ерика еще двоих детей и мужчину и передали врачам. Об этом информирует «Астрахань 24».

Ранее в Алексеевском районе Республики Татарстан спасли провалившихся под лед на реке Каме рыбаков. Двух мужчин посадили на судно на воздушной подушке и отвезли на сушу.