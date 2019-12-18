Раскопы в Пскове подверглись нашествию «черных копателей»

В Пскове разграбили и разрушили раскопы в сквере Народовластия, где в настоящее время ведутся археологические раскопки. Что именно украли «черные копатели», неизвестно.

Как сообщили Псковской ленте новостей в археологическом центре Псковской области, нашествие произошло в ночь на среду, 18 декабря. По словам специалистов, любители легкой наживы разрушили средневековые постройки и повредили профиль раскопа, отражавший последовательность средневековых напластований.

Какие именно находки были украдены из культурного слоя, археологи не знают. По их мнению, произошедшее в очередной раз подчеркивает, что популяризация поисков клада, свободная продажа металлодетекторов и безнаказанность «черных копателей» являются серьезной угрозой для сохранения культурного наследия региона и России.

Наказание на незаконное проведение раскопок предусмотрено ст. 243.2 УК РФ «Незаконные поиски и (или) изъятие археологический предметов из мест залегания».

Ранее в декабре сообщалось, что в Псковской области в 2019 году зафиксировано разрушение двух курганных групп VI–Х веков. Не исключено, что это связано с проводимыми в этом районе лесозаготовками.