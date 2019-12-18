Прямой эфир

Раскопы в Пскове подверглись нашествию «черных копателей»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове разграбили и разрушили раскопы в сквере Народовластия, где в настоящее время ведутся археологические раскопки. Что именно украли «черные копатели», неизвестно.

Как сообщили Псковской ленте новостей в археологическом центре Псковской области, нашествие произошло в ночь на среду, 18 декабря. По словам специалистов, любители легкой наживы разрушили средневековые постройки и повредили профиль раскопа, отражавший последовательность средневековых напластований.

Какие именно находки были украдены из культурного слоя, археологи не знают. По их мнению, произошедшее в очередной раз подчеркивает, что популяризация поисков клада, свободная продажа металлодетекторов и безнаказанность «черных копателей» являются серьезной угрозой для сохранения культурного наследия региона и России.

Наказание на незаконное проведение раскопок предусмотрено ст. 243.2 УК РФ «Незаконные поиски и (или) изъятие археологический предметов из мест залегания».

Ранее в декабре сообщалось, что в Псковской области в 2019 году зафиксировано разрушение двух курганных групп VI–Х веков. Не исключено, что это связано с проводимыми в этом районе лесозаготовками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каменную постройку XVII века нашли археологи в псковском сквере
Продлен сезон археологических раскопок в Псковской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019